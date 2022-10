Woody Allen si è scagliato contro la cancel culture

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Woody Allen non è affatto d'accordo con il fenomeno dilagante della cancel culture. «La più grande stupidata della nostra generazione», addirittura così la definisce il regista statunitense.

L’espressione “cancel culture” (letteralmente traducibile come “cultura dell'annullamento” o “cultura della cancellazione”) indica quella forma moderna di ostracismo con cui si estromette qualcuno da cerchie sociali o professionali. Colpisce figure pubbliche, brand, prodotti di consumo e dell’entertainment a seguito di dichiarazioni o fatti considerati offensivi. Da Via col vento (eliminato dal catalogo HBO prima di essere riammesso con un'introduzione ad hoc per spiegare gli orrori della schiavitù) a Pepé Le Pew che non comparirà nel sequel di Space Jam presumibilmente perché maschilista e molesto, oggi la cancel culture sta dilagando.

Woody Allen, dal canto suo, è fermamente convinto che prima o poi ce ne vergogneremo. Si è espresso in questi termini durante un'intervista rilasciata a ABC Spagna, un focus durante il quale Allen ha trattato parecchi argomenti, dal declino del cinema a stelle strisce fino appunto al fenomeno della cancel culture. Questo aspetto della società attuale sembra averlo toccato in maniera scottante, come le sue parole farebbero intuire.



«L’umanità si è costantemente comportata in modo stupido nel corso della storia. La cancel culture è la stupidità della nostra generazione» ha dichiarato senza mezzi termini.

A suo avviso questa tendenza verrà accantonata a breve, con tanto di ripensamenti e di vergogna del proverbiale “con il senno di poi”.

Come nell’era McCarthy (riferendosi al periodo degli anni ’50 in cui negli Stati Uniti d'America ci fu una vera propria caccia alle streghe, e in cui le streghe erano i comunisti e i filocomunisti) secondo Allen ce ne vergogneremo.

Il regista statunitense non è l'unico a pensarla in questa maniera: la stessa espressione “cancel culture” ha una connotazione abbastanza negativa, poiché cancellare non è mai la soluzione: la millenaria pratica del nascondere la polvere sotto al tappeto non ha dato buoni frutti, anzi. Nascondere sotto il tappeto gli scheletri nell’armadio, per esempio, è solamente un trasferire qualcosa di cui ci si vergogna. Ma "l’archeologia sociale" ci insegna che tutto prima o poi riemerge, qualsiasi cosa torna a galla. E gli effetti di quel riemergere pare possano essere ancora più devastanti.

Dunque la cultura della cancellazione, oltre a ledere i diritti della libertà d'espressione e a estremizzare il politically correct, è da molti osteggiata.