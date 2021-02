Allen v. Farrow, Woody Allen risponde agli attacchi della serie TV

Woody Allen e sua moglie Soon-Yi Previn hanno dichiarato all' Hollywood Reporter che la serie sarebbe “un attacco feroce infarcito di falsità”, accusando gli autori e registi Kirby Dick ed Amy Ziering di "aver collaborato con i Farrow e i loro facilitatori" mentre a loro due sarebbero stati concessi "solo pochi giorni" per offrire la propria versione.

Allen è stato dichiarato non colpevole in tribunale, ma l’uscita della docu-serie ha riportato il caso all’attenzione di un altro tribunale, quello dell’opinione pubblica.

La dichiarazione di Woody Allen e Soon-Yi Previn



Accuse shock nella docu-serie Allen v. Farrow

"Un attacco feroce infarcito di falsità. […] I documentaristi Kirby Dick ed Amy Ziering non hanno alcun interesse nella verità. Hanno passato anni collaborando furtivamente con i Farrow e i loro facilitatori”, ha dichiarato la coppia all'Hollywood Reporter, sostenendo inoltre di essere stati contattati meno di due mesi fa. Secondo quanto riportato, gli sarebbero stati concessi solamente pochi giorni per rispondere. "Naturalmente si sono rifiutati", si legge nella dichiarazione che definisce "categoricamente false" le accuse e ricorda che "molteplici agenzie hanno indagato e scoperto che non c'è stato alcun abuso, a prescindere da quanto Dylan Farrow sia stata indotta a credere".



Woody e Soon-Yi insinuano poi un presunto conflitto di interesse: “È triste, ma non ci deve sorprendere, che sia stato HBO a mandare in onda il documentario visto che la rete ha un accordi di produzione e di affari con Ronan Farrow".



L'unico figlio biologico di Allen e di Farrow (benché lei in un’intervista all’edizione statunitense di Vanity Fair datata 23 ottobre 2013 abbia insinuato che Ronan potrebbe non essere figlio di Allen ma di Frank Sinatra) nel 2018 ha chiuso un accordo triennale con HBO per produrre documentari investigativi (Allen v. Farrow non è nella lista dei documentari da lui prodotti: nella serie appare soltanto in veste di testimone).

Ronan Farrow è il giornalista premio Pulitzer per l'inchiesta su Harvey Weinstein: grazie alle sue inchieste si è sollevato lo scandalo che ha portato alla nascita del movimento #MeToo.