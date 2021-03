Allen smentisce le accuse di molestie alla figlia Dylan

Woody Allen ha rivelato ai microfoni di CBS che lui e la figlia Dylan non si rivolgono la parola fin dalla prima volta che le accuse di molestie sono emerse e sottolinea che non intende dubitare del fatto che lei creda veramente di avere subito un abuso.



"Non penso che lo inventi, non penso che stia mentendo. Ritengo che lo creda", spiega il regista, intervistato da Lee Cowan in occasione di un'intervista registrata nel luglio del 2020 che è andata in onda soltanto adesso.



Il regista e l’attuale moglie hanno adottato due bambine, che oggi vanno all’università. “Non avrebbero dato due bambine a una persona che ritenevano un pedofilo", ha sottolineato Woody Allen.

Ha raccontato anche di come la sua relazione con Mia Farrow fosse strana, da lui definita “atipica”: "Non ho mai vissuto con Mia. Non ho mai dormito a casa sua in tutti gli anni che ci siamo visti".