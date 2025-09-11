Elio arriva su Disney Plus, la data di uscita in streaming del film

Diretto da Adrian Molina , sceneggiatore e co-regista del film Pixar Coco (vincitore di un Oscar), Elio - nella sua versione originale - vede Zoe Saldaña nel ruolo della zia di Elio, Olga. Nella versione italiana, invece, Olga ha la voce di Alessandra Mastronardi , mentre Adriano Giannini è Lord Grigon.

L'avventura fantascientifica animata racconta la storia di Elio , un ragazzino con una fervida immaginazione che si ritrova inavvertitamente teletrasportato nel Communiverse, un'organizzazione interplanetaria con rappresentanti provenienti da galassie lontane. Erroneamente identificato come l'ambasciatore della Terra nel resto dell'universo , e completamente impreparato a quel tipo di pressione, è chiamato a stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene , sopravvivere a una serie di prove formidabili. E, in qualche modo, scoprire chi è veramente destinato a essere.

Il 17 settembre, Elio arriva su Disney+ (e sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

Il flop al botteghino

Al botteghino, Elio non è riuscito a decollare. Se Inside Out 2, lo scorso anno, nello stesso periodo, ha incassato ben 1,69 miliardi di dollari a livello globale, dodici mesi dopo Elio ha segnato il peggior esordio nella storia (trentennale) di Pixar: solo 21 milioni negli Stati Uniti e 35 milioni a livello globale (a fronte di un costo di produzione di 150 milioni di dollari, cui vanno aggiunte le spese di marketing).

Secondo gli analisti del botteghino, alla base del flop vi sarebbe - innanzitutto - una data d'uscita sfavorevole. Elio è uscito una settimana dopo il live-action della Universal Dragon Trainer, che si rivolgeva a un pubblico simile e che ha avuto buoni incassi. C'è stata anche una sovrapposizione con l'altro recente successo della Disney, Lilo & Stitch, che ha anch'esso superato il miliardo e che, nel suo quinto weekend al cinema, ha incassato 9,5 milioni di dollari. E, quando le famiglie hanno la la possibilità di scegliere, optano in genere per qualcosa che già conoscono, anziché su una novità.

Tuttavia, l'uscita su Disney+, potrebbe regalare a Elio una seconda possibilità.