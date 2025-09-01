Troppo cattivi 2, video rivela il segreto del film secondo il regista

Il cineasta che firma la regia della pellicola d’animazione targata DreamWorks Animation racconta in un video dietro le quinte come l’elemento decisivo per dare vita alle nuove avventure di Mr. Wolf e compagni sia stato il lavoro collettivo del team creativo, guidato da una parola d’ordine precisa: portare ancora più in alto l’asticella



L’entusiasmo per il film Troppo cattivi 2 non vacilla, anzi: continua il successo del nuovo film di animazione di casa DreamWorks.

In un video dal backstage della pellicola (clip che potete guardare in alto, nel video posto in testa a questo articolo), condiviso nelle scorse ore dai canali ufficiali legati al film, rivela il segreto del successo di Troppo cattivi 2 secondo il regista Pierre Perifel. Il cineasta che firma la regia racconta in una clip dietro le quinte come l’elemento decisivo per dare vita alle nuove avventure di Mr. Wolf e compagni sia stato il lavoro collettivo del team creativo, guidato da una parola d’ordine precisa: spingere ancora più in alto l’asticella.

Un ritorno ad alta velocità Con Troppo cattivi 2, la DreamWorks Animation riporta sul grande schermo l'energia esplosiva e ironica che aveva reso celebre il primo capitolo. L'opera, firmata ancora una volta da Pierre Perifel, si presenta come un concentrato di ritmo serrato, comicità e visione stilistica. Nel video dietro le quinte che vi proponiamo qui sopra, in testa all'articolo, il regista racconta come l'elemento decisivo per dare vita alle nuove avventure di Mr. Wolf e compagni sia stato il lavoro collettivo del team creativo, guidato da una parola d'ordine precisa: portare ancora più in alto l'asticella.

Il making of e la crescita della saga Il breve backstage del film Troppo cattivi 2 diffuso nelle scorse ore offre uno sguardo privilegiato sul clima che ha animato la squadra artistica durante la produzione. Perifel, affiancato dai suoi collaboratori, ha cercato di mantenere gli stessi ingredienti che avevano decretato il successo dell'esordio, ma ripensandoli su una scala più ambiziosa. L'universo visivo si è fatto più ampio grazie a un production design potenziato, i personaggi si sono moltiplicati e, soprattutto, sono arrivati nuovi antagonisti. A restare immutata, invece, è la dose di follia e imprevedibilità che costituisce il marchio di fabbrica della saga.

Una trama tra riscatto e inganni Sul piano narrativo, Troppo cattivi 2 prosegue il percorso della banda guidata da Mr. Wolf, sempre diretta da Pierre Perifel con il supporto di JP Sans. Gli ex criminali devono fare i conti con un difficile reinserimento nella vita civile: nessuno sembra disposto a concedere loro una seconda possibilità. Quando in città iniziano a comparire rapine eseguite con lo stesso stile che li aveva resi celebri in passato, Wolf intravede la possibilità di riabilitare il gruppo aiutando la giustizia. Tuttavia, il piano si rivela una trappola architettata da tre nuove e terribili avversarie: Kitty, un leopardo delle nevi; Pigtail, un cinghiale; e Doom, un corvo dal carattere spietato. La sfida diventa allora duplice: evitare di cadere in un tranello e, al tempo stesso, proteggere l'onore di Diane Foxington, alias Zampa Cremisi, per la quale Wolf nutre un profondo sentimento.

Tra libri e animazione Il secondo capitolo della saga di Troppo cattivi conferma il legame con i libri di Aaron Blabey, da cui la DreamWorks ha tratto ispirazione espandendo trame e personaggi. Lo stile visivo resta fedele alla scelta di un rendering in CGI volutamente distante dal fotorealismo, con un'impronta grafica che richiama la caricatura disegnata a mano. Questo approccio dona ai protagonisti un'espressività esagerata e immediatamente riconoscibile, capace di amplificare la dimensione comica e avventurosa del racconto.