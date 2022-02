Troppo cattivi, nuovo trailer del film d’animazione DreamWorks

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella nuova action comedy animata, in arrivo il 31 marzo. Un nuovo fiocco in casa DreamWorks, distribuito da Universal Pictures, che racconta di “professionisti della cattiveria” che scopriranno che la bontà ripaga molto di più

È uscito il nuovo trailer di Troppo cattivi, la nuova action comedy animata firmata da DreamWorks e distribuita da Universal Pictures.

Il film d'animazione arriverà il 31 marzo e promette un divertimento che va di pari passo con il coinvolgimento, il tutto a suon di sonorissimi colpi di scena…



Troppo cattivi (titolo originale The Bad Guys) è il film basato sulla serie omonima di bestseller del New York Times, quella che ha come protagonisti criminali dal cuore d'oro… In realtà se avessero davvero un cuore d'oro, questi rapinatori da strapazzo proverebbero ad auto-rubarselo, da quanto sono dipendenti dal rubare.



Dopo il primo trailer uscito qualche giorno fa, adesso Universal Pictures - che si occupa della distribuzione internazionale della pellicola - offre una nuova clip piena di succulenti assaggi, sia in lingua originale sia nella versione doppiata in italiano.



La pellicola di animazione è l'adattamento cinematografico della serie di libri di successo scritti da Aaron Blabey.

A dirigere Troppo cattivi c'è Pierre Perifel (animatore di Kung Fu Panda), qui al suo debutto alla regia. Il produttore è Damon Ross (produttore di Trolls, The Boss Baby, coproduttore di Nacho Libre), che produce assieme a Rebecca Huntley (produttore associato di The Boss Baby). I produttori esecutivi sono Aaron Blabey, Etan Cohen e Patrick Hughes.



Potete guardare il nuovo trailer del film d'animazione Troppo cattivi nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.