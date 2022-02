Belle: nuovo teaser trailer dal film in uscita il 17 marzo

Ecco la sinossi ufficiale del film, che è stato già accolto con entusiasmo all’ultimo Festival di Cannes (dove ha ricevuto anche una standing ovation) e alla scorsa Festa del Cinema di Roma. “ Suzu, una liceale di 17 anni, vive nelle campagne della Prefettura di Kochi con il padre, dopo aver perso la madre in giovane età. La prematura perdita ha fatto chiudere Suzu in sé stessa e l’ha allontanata dal padre e dalla cosa che più amava fare: cantare. Dopo aver capito che scrivere musica è il suo unico scopo nella vita, Suzu entra in [U] , un mondo virtuale con cinque miliardi di membri online, dove diventa Belle, un avatar di fama mondiale per la sua voce straordinaria. Il suo incontro con un drago misterioso la porta a intraprendere un viaggio ricco di avventure , sfide e amore, alla ricerca della sua vera natura”. Il titolo originale del film è Ryu to Sobakasu no Hime, letteralmente: “La principessa lentigginosa e il drago”. La pellicola sarebbe dovuta uscire nelle sale italiane il 20 gennaio 2022 ma è stata rimandata alla primavera, a causa dell’intensificarsi dei nuovi casi di Covid.

Mamoru Hosoda, chi è

approfondimento

Migliori film da vedere a febbraio 2022 in streaming e al cinema FOTO

Mamoru Hosoda è considerato tra i più importanti sceneggiatori e registi del cinema di animazione a livello mondiale, già candidato all’Oscar nel 2019 per il film Mirai. Dopo la laurea, Hosada è entrato a far parte della Toei Animation, dopo aver presentato un cortometraggio che aveva realizzato nel tempo libero. L'esordio alla regia avviene nel 1999, quando attira l'attenzione del pubblico con i primi due film del franchise Digimon: Digimon Adventure e Digimon: Bokura no War Game. Nel 2005 ha diretto il sesto film di One Piece, L'isola segreta del barone Omatsuri. Durante questo periodo ha diretto un episodio di Magica Doremì, ispirato dal suo turbolento periodo presso lo Studio Ghibli. Questo episodio lo ha portato ad essere assunto presso lo studio d'animazione Madhouse, in cui ha lavorato dal 2005 al 2011. Nel 2012 ha diretto Wolf Children - Ame e Yuki i bambini lupo, prodotto dalla Madhouse e realizzato dallo Studio Chizu, da lui fondato, riscuotendo un buon successo di critica e pubblico. Nel 2015 ha diretto The Boy and the Beast, che ha ottenuto critiche positive ed è diventato il maggiore successo del regista al box office giapponese. Nel 2018 viene candidato al Premio Oscar come miglior film d'animazione e al Golden Globe come miglior film d'animazione per Mirai, presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes.