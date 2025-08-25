Carosello Carosone, il cast del film con Eduardo Scarpetta. FOTO

4/9 @RaiFiction

Vincenzo Nemolato interpreta Gegè. Nemolato è un attore dalla ricca filmografia, apparso in pellicole come La kryptonite nella borsa, Martin Eden e 5 è il numero perfetto, a cui si aggiungono alcune produzioni televisive come Gomorra – La serie. Nel 2025 è stato nel cast di Mica è colpa mia e Duse

Duse, trailer e poster del film con Valeria Bruni Tedeschi in concorso a Venezia 2025