Carosello Carosone, il cast del film con Eduardo Scarpetta. FOTO

Un viaggio nel tempo, alla scoperta del percorso artistico di Renato Carosone e del suo gruppo, fino al trionfo negli Stati Uniti, in onda su Rai 1 lunedì 25 agosto

    Damiano David allo stadio con Dove Cameron: la lite con l'arbitro

    La sua squadra ha vinto 1 a 0, ma il leader dei Maneskin - a fine partita - era comunque furioso....

    The Kolors, Stash ha il Covid e annulla i concerti. Ecco come sta

    Con alcune stories su Instagram, il cantante ha spiegato d'aver contratto una brutta infezione,...

    Achille Lauro, a Roma regala un sogno a una fan disabile

    Il cantautore di Verona esaudisce il desiderio di Azzurra: “Ci sarà posto per lei”. Una bambina...