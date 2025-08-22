Gioco Pericoloso, arriva il thriller con Elodie, Giannini e Scarpetta

Arriva in prima tv in esclusiva su Sky Cinema l’intenso e raffinato thriller psicologico Adriano Giannini, Elodie ed Eduardo Scarpetta- Lunedì 25 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K

L’intenso e raffinato thriller psicologico con Adriano Giannini, Elodie ed Eduardo Scarpetta, GIOCO PERICOLOSO, in onda lunedì 25 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

un intreccio carico di suspense e ambiguità

GIOCO PERICOLOSO è un’opera originale che esplora con lucidità e tensione narrativa il delicato equilibrio tra arte, desiderio e ossessione mettendo in scena un intreccio carico di suspense e ambiguità. Ambientato tra gli spazi sospesi di una villa sul mare e i paesaggi brumosi del Circeo, il film vede protagonisti Adriano Giannini, nel ruolo di uno scrittore in crisi creativa, Elodie, ballerina e regista alla sua prima importante prova d’autore, ed Eduardo Scarpetta, che interpreta un ex, ambiguo e carismatico, destinato a sconvolgere gli equilibri della coppia. Un triangolo psicologico in cui l’arte diventa linguaggio, il corpo mezzo di espressione e la verità un territorio scivoloso.

Il film è prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, una produzione Groenlandia e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.