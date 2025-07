Peter-Henry Schroeder, l'attore di Argo e Star Trek è morto a 90 anni

DALLA GUERRA DEL VIETNAM AL SET CON MERYL STREEP

Nato il 2 gennaio 1935 a Syracuse, New York, Peter Henry Schroeder aveva vissuto a Los Angeles per oltre 60 anni. Come riporta Deadline, dal 1953 al 1955 era stato arruolato nell’esercito americano durante la guerra di Corea, in un’unità coinvolta nelle United Service Organizations (USO). Dopo il suo ritorno dal servizio militare, aveva studiato con l’attrice teatrale Paula Strasberg, che aveva vantato tra i suoi allievi persino Marilyn Monroe. Secondo il sito Actor Artist, Schroeder aveva frequentato i corsi con Dustin Hoffman e Jon Voight. L’attore aveva poi lavorato con leggende del cinema come Meryl Streep e Alan Alda nel film La seduzione del potere (1979), aveva interpretato il Cancelliere Klingon in due episodi della serie tv Star Trek: Enterprise (2001) e aveva recitato nel ruolo del produttore nella pellicola vincitrice del premio Oscar Argo (2012) di e con Ben Affleck. Nei primi anni della sua carriera, Schroeder aveva vissuto anche alcune esperienze come artista discografico per Capitol Records e Ascot, per le quali aveva pubblicato i singoli Where’s the Girl for Me (1960) e Memories of Marilyn (1964), in ricordo del momento nel quale, dieci anni prima, aveva visto l’attrice in Corea in occasione di uno spettacolo per i membri dell’USO. A Hollywood l’attore aveva anche fondato una società di produzione, la PHS Productions, grazie alla quale aveva fatto da mentore a centinaia di interpreti. Era stato anche insegnante ospite presso l’American Academy of Dramatic Arts e nel 1979 aveva dato vita all’Actor/Artist Group Workshop. Nei suoi ultimi giorni al Lake City VA Medical Center in Florida, Schroeder aveva chiesto spesso: “Quando mi tirerete fuori di qui? Devo tornare a Los Angeles [a lavorare]?”. Era infine tornato a Los Angeles per una cerimonia con onori militari per riposare in pace presso il Cimitero Nazionale dei Veterani.