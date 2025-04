Un film di Minecraft, ci si potrà scatenare in sala nei Block Party

Sta per arrivare la versione musicale del successo dell’anno: dal 2 maggio approda sul grande schermo “A Minecraft Movie: Block Party Edition!”. Si tratta di un’esperienza rivolta al pubblico nordamericano e a selezionati spettatori internazionali, i quali potranno rivivere l’esperienza di A Minecraft Movie in modo ancora più coinvolgente in una speciale versione cantata del lungometraggio ispirato al videogioco più amato di tutti i tempi

La pellicola che ha conquistato il botteghino mondiale nel 2025 tornerà quindi nelle sale in una veste completamente nuova, a partire da venerdì 2 maggio. Questo sarà un ritorno in sala all’insegna del canto e, in qualche modo, della nostalgia: benché il primo adattamento live-action del videogioco Minecraft sia uscito da poche settimane, infatti, la fidelizzazione del pubblico oramai è tale che questa nuova versione su cui scatenarsi è un evento che canalizza appunto una sorta di nostalgia, nonostante il film sia cosa ben recente... Eppure il grande successo della pellicola diretta da Jared Hess e interpretata da Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Hansen e Jennifer Coolidge si denota proprio da questo: l’aver creato una grande famiglia, quella degli spettatori uniti in qualcosa che per loro non è più “soltanto” un film, ma un’esperienza comune, un rito, un "non-so-che" di magico. Della serie: le vie della settima arte e dei cubetti di Minecraft sono infinite.

Tenetevi forte, anzi fortissimo: sta per arrivare la versione musicale del successo dell’anno! Dal 2 maggio 2025, approda sul grande schermo A Minecraft Movie: Block Party Edition!. Si tratta di un’esperienza rivolta al pubblico nordamericano e a selezionati spettatori internazionali, i quali potranno rivivere l’esperienza di Un film di Minecraft (titolo originale: A Minecraft Movie) in modo ancora più coinvolgente in una speciale versione cantata del lungometraggio ispirato al videogioco più amato di tutti i tempi.

Un film che si trasforma in una vera e propria festa collettiva

Nel cuore del suo trionfale percorso nelle sale, A Minecraft Movie si trasforma in una vera e propria festa collettiva. Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures invitano fan vecchi e nuovi a tornare al cinema per lasciarsi travolgere dalla musica, dalle battute più iconiche e dal puro divertimento. “Chiamata per tutti gli Steves!”, si legge nel comunicato ufficiale, ed è chiaro che l’obiettivo è quello di far vibrare le sale con cori entusiasti e risate condivise. Il film torna quindi non solo come spettacolo visivo, ma anche come evento corale per celebrare l’immaginazione.

E finalmente gli spettatori potranno dare sfogo ai propri lazi senza remore (sempre nel limite della decenza e della legalità, chiaramente). Ricordiamo infatti che all’inizio di questo mese si è parlato del fatto che il film ha generato un vero e proprio terremoto mediatico e comportamentale, con le sale cinematografiche in allerta a causa del fenomeno noto come “chicken jockey”, una tendenza esplosa su TikTok che ha trasformato alcune proiezioni in scenari di caos collettivo. Questa moda, diventata rapidamente virale, ha spinto vari cinema nel Regno Unito e negli Stati Uniti a prendere provvedimenti per contenere comportamenti fuori controllo durante le visioni. Tuttavia, non tutti i cinema hanno riportato episodi di disordine. Per quanto riguarda l’Italia, non si sono segnalate situazioni paragonabili per gravità a quelle riscontrate nei paesi anglosassoni.