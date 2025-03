Una boccata d'aria, il cast del film con Aldo stasera in tv

1/6 ©Webphoto

Aldo Baglio è il protagonista di Una boccata d'aria, in prima tv su Rai 2 venerdì 7 marzo. Nella pellicola l'attore veste i panni di Salvo, pizzaiolo con problemi economica che, alla morte del padre, torna in Sicilia per scoprire cosa gli ha lasciato in eredità

Una boccata d’aria, Aldo Baglio in un film senza Giovanni e Giacomo: il trailer