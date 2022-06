Una boccata d’aria, Aldo in un film senza Giovanni e Giacomo: trailer

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella pellicola in cui il mitico Aldo recita senza le sue celebri spalle, ossia i colleghi con cui forma il famoso trio. La commedia (diretta da Alessio Lauria) sarà distribuita da 01 Distribution e nel cast conta Lucia Ocone, Giovanni Calcagno, Ludovica Martino, Francesca Faiella e Davide Calgaro. Uscirà il 7 luglio

Condividi

È uscito il trailer di “Una boccata d’aria”, il film in cui il mitico Aldo recita senza le sue celebri spalle, ossia i colleghi con cui forma il famoso trio. Aldo Baglio è qui come solista, senza l’accompagnamento di Giovanni e Giacomo.

La commedia è diretta da Alessio Lauria e uscirà il 7 luglio, distribuita da 01 Distribution.

Nel cast, oltre ad Aldo (che è massimo protagonista), ci sono Lucia Ocone, Giovanni Calcagno, Ludovica Martino, Francesca Faiella e Davide Calgaro, tra gli altri.



Potete guardare il trailer ufficiale da poco diffuso da 01 Distribution della commedia “Una boccata d’aria” nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



La trama

approfondimento Aldo, Giovanni e Giacomo: tre uomini e… una Collezione Aldo è Salvo, un emigrato che fa ritorno nella sua terra natale, la Sicilia, dopo aver ricevuto la triste notizia della morte del padre. Triste notizia, certamente, tuttavia Salvo non è molto interessato al funerale paterno, dato che i rapporti con il genitore non erano dei migliori. Ciò che lo interessa è l'eredità, ossia la casa di famiglia.

L'uomo non naviga nell'oro, tutt'altro: la sua attività, una pizzeria aperta a Milano, rischia di chiudere. Salvo cercherà quindi di convincere il fratello Lillo a vendere la casa di proprietà del defunto padre, al fine di potersi dividere il gruzzolo e poter così salvare la pizzeria. Il suo grattacapo è soprattutto quello di salvare la pizzeria senza che la moglie e i figli vengano a sapere dei tanti debiti che gravano sulla famiglia. Convincere il fratello, molto attaccato alle origini della famiglia e della sua terra, sarà però un'impresa davvero difficilissima.



Nessuna rottura tra Aldo, Giovanni e Giacomo

approfondimento "Il Teatro Ragazzi è...", il video con Aldo, Giovanni e Giacomo Nessuna paura: chi teme che ci siano rotture tra Aldo e gli altri due componenti del celebre trio - diventato mitico dai tipi dell'esordio a Mai dire Gol - non si preoccupi perché nessuna crepa nel rapporto professionale (e di amicizia) dei tre sarebbe in vista.

Lo dimostra il fatto che Aldo, Giovanni e Giacomo sono al lavoro per il loro nuovo film in trio, attesissima pellicola che arriverà il prossimo Natale. Aldo Baglio già nel 2019 aveva fatto il Jack Frusciante di turno (per dirla à la Enrico Brizzi, era uscito dal gruppo): si era temporaneamente staccato dal gruppo, partecipando da solo al film “Scappo a casa”, pellicola in cui ha interpretato la parte del protagonista. Ma come Jack Frusciante del libro di Brizzi - dietro cui si cela John Frusciante, chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, è recentemente tornato nel gruppo, anche Aldo fa lo stesso. E Aldo non se ne è nemmeno mai andato davvero: sono solo pause artistiche, che viaggiano su binari paralleli rispetto ai lavori in "coro" con gli altri componenti della sua mitica "band" tutta da ridere.

Una boccata d'aria è stato presentato ufficialmente al Taormina Film Fest ed è una produzione Groenlandia con Rai Cinema, prodotto da Matteo Rovere.



Non solo grasse risate: anche profondità approfondimento Aldo, Giovanni e Giacomo, le origini del trio comico Il video condiviso in queste ore fa capire come “Una boccata d’aria” sia sì una commedia da risata assicurata, come nello stile di Aldo Baglio. Tuttavia non soltanto la risata farà da compagna di visione: la pellicola vuole essere anche profonda. I rapporti familiari, la questione delle origini e l'importanza della famiglia, dei cari e degli affetti in generale sono tra i fili conduttori che si dipanano in questa trama.

Gli attori si calano alla perfezione nei propri ruoli, con Aldo in una versione non del tutto inedita (già nel 2019 era solista, come abbiamo già ricordato) ma comunque molto insolita, ossia quella da one man band, senza i suoi Giovanni e Giacomo. Potete guardare il trailer ufficiale da poco diffuso da 01 Distribution della commedia “Una boccata d’aria” nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.