Un video su YouTube coinvolge Aldo, Giovanni e Giacomo per spiegare tutta la magia del teatro per bambini e ragazzi: è l’iniziativa “Il Teatro Ragazzi è…” di Assitej

Il Teatro Ragazzi di Aldo, Giovanni e Giacomo

Assitej Italia ha voluto produrre un contributo originale, che vede protagonista il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Accanto a loro, i professionisti del Teatro Ragazzi e soci Assitej, che hanno prestato il proprio volto in rappresentanza dell’intero settore. Un’iniziativa, questa, che nasce in un momento particolarmente delicato. E che anticipa di qualche settimana la riapertura dei teatri a seguito del lungo lockdown, annunciata per il 15 giugno (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE).

Pubblicato sul canale YouTube di Assitej, il video (in italiano, ma con sottotitoli in inglese) racconta cos’è il Teatro Ragazzi: “una storia tutta italiana”, “un luogo di emozioni condivise”, “un’occasione di crescita e di divertimento per i bambini e per gli adolescenti”, “è immergersi in storie che contengono un pezzettino di te, di noi, di tutti”, “un gioco serissimo”, “è prima, durante e dopo lo spettacolo”, “quand’è con la scuola è un affare di pochi adulti ma tanti, tantissimi bambini”, “è quel teatro che arriva dappertutto”, “è una rete di centinaia di imprese che trasportano poesia”, “è un pubblico che a te ci crede proprio, fino in fondo”, “è parlare al cuore e alla mente dei ragazzi”, “fare uno spettacolo nella mansarda della scuola di un paese sperduto, mentre fuori nevica”, “è il posto dove si può parlare delle cose più grandi della vita a chi vi si è affacciato da poco”.

Tutto questo, e molto altro, è il teatro per ragazzi.