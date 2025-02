Weekend a Taipei, il cast del film con Luke Evans stasera in tv

4/5 ©Webphoto

Gwei Lun-mei è Joey, autista mercenaria di Taipei. Attrice taiwamese, ha esordito nel 2002 con il film Incrocio d'amore ed è apparsa in numerose pellicole prima di ottenere un ampio riconoscimento per Secret, diretto da Jay Chou, e per Girlfriend Boyfriend, dramma di formazione in cui tre adolescenti affrontano la loro attrazione reciproca, dagli anni del liceo fino all'età adulta