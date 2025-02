1/12 ©Getty

Compie 75 anni Morgan Fairchild, nome d’arte di Patsy Ann McClenny. Nata a Dallas il 3 febbraio 1950, è conosciuta soprattutto per aver ottenuto ruoli importanti in molteplici soap opera e film. Ha iniziato la propria carriera da attrice quando era ancora adolescente, apparendo in alcuni spot pubblicitari locali, per poi ottenere vari ruoli in produzioni televisive o cinematografiche come controfigura

