Jake Gyllenhaall nel nuovo film di Shyamalan scritto da Sparks

L’attore americano sarà diretto dal regista indiano naturalizzato statunitense per una pellicola che vede la collaborazione di uno degli autori di narrativa romantica più venduti al mondo: Nicholas Sparks. Un connubio inaspettato tra cinema e letteratura con un approccio innovativo: il cineasta svilupperà la sceneggiatura cinematografica, e lo scrittore scriverà un romanzo con la stessa trama. La storia verrà esplorata in due formati distinti, adattata sia al linguaggio del cinema che a quello della letteratura

La notizia della partecipazione di Gyllenhaal al nuovo progetto di Shyamalan è stata riportata per la prima volta dal website americano The InSneider. Dunque Shyamalan dovrà esprimere un desiderio, come si è soliti fare la prima volta che si fa qualcosa di nuovo. Perché per lui sarà proprio una primissima volta: collaborare con un autore di alto profilo nella scrittura di una storia, e farlo inoltre con un approccio assai innovativo. Mentre lui, Shyamalan, svilupperà la sceneggiatura cinematografica, Sparks scriverà un romanzo basato sulla stessa trama.

Un nuovo progetto ambizioso è ciò che si vede all’orizzonte per M. Night Shyamalan : il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico indiano naturalizzato statunitense, celebre per la sua capacità di sorprendere il pubblico con trame avvincenti e colpi di scena inaspettati, ha individuato il suo prossimo grande film e ha scelto un attore di primo livello per guidarlo.

Collaborazione d’eccezione tra cinema e letteratura

Il progetto di M. Night Shyamalan che coinvolge Sparks e Gyllenhaall rappresenta una novità significativa per tutti e tre, in particolare per il regista e il romanziere.

Da un lato, Shyamalan, noto per i suoi thriller psicologici e per il suo inconfondibile stile narrativo, si cimenterà in un genere inedito per lui, ossia quello che mescola romanticismo e soprannaturale. Dall'altro, Sparks, famoso per romanzi come Le pagine della nostra vita e I passi dell’amore, porterà la sua sensibilità romantica in una storia che includerà anche elementi di suspense e mistero.

La produzione del film sarà curata da Blinding Edge Pictures, la casa di produzione di Shyamalan, in collaborazione con Ashwin Rajan, Theresa Park (storica produttrice di Sparks) e Marc Bienstock. Sparks parteciperà anche in qualità di produttore esecutivo. Attualmente, il progetto è in fase di trattative con Warner Bros. per una distribuzione cinematografica su larga scala.