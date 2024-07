Oggi, 2 luglio 2024, alle 21.20 su Canale 5 va in onda il lungometraggio tratto dal bestseller dell’autore caro alla narrativa rosa contemporanea. Una storia d'amore che non tralascia insidie interpretata da Benjamin Walker e Teresa Palmer. Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su questo adattamento cinematografico

La scelta - The Choice, la trama

Protagonista del film è Travis Shaw, un veterinario che si innamora a prima vista di Gabby Holland, studentessa di medicina. La ragazza ha però una relazione con un suo collega, Ryan McCarthy, che deve partire. Con Ryan fuori dallo stato, Gabby e Travis iniziano a passare molto tempo insieme e si innamorano. Travis porta Gabby di notte su un'isola, regalatagli da suo nonno, da dove si possono vedere le stelle. Quando Ryan ritorna, Gabby decide di lasciare Travis e sposare il fidanzato. Il matrimonio però non si farà perché Gabby decide di lasciare Ryan: quando Travis lo scopre corre da lei e le chiede di sposarla. I due si sposano e nel corso degli anni hanno due figli e formano una famiglia felice. Una sera, Gabby sta aspettando Travis per una cena romantica alla quale non arriverà mai per un'emergenza lavorativa. La donna decide allora di tornare a casa ma viene coinvolta in un grave incidente con un'altra macchina. Sopravvive, ma finisce in un coma che sembra permanente. Riuscirà l'amore di Travis a risvegliarla?