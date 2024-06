Presunto Innocente, il cast della serie tv con Jake Gyllenhaal

1/10 ©Getty

Dal 12 giugno è disponibile su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Presunto Innocente, la serie tv di genere thriller poliziesco con Jake Gyllenhaal. Divisa in otto episodi, la serie è l'adattamento per la tv dell'omonimo film del 1990 diretto da Alan Pakula con Harrison Ford nei panni del pubblico ministero Rusty Sabich. Ecco il cast della serie

GUARDA IL VIDEO: Presunto innocente, il trailer della serie tv Apple TV+