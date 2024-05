Presunto Innocente, la nuova serie tv con Jake Gyllenhaal. IL TRAILER

Tratta dall'omonimo romanzo di Scott Turow che aveva già ispirato il film del 1990 con Harrison Ford, andrà in onda su AppleTv+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire dal 12 giugno. Nel cast anche Bill Camp

Si muove sul filo sottile tra innocenza e presunta colpevolezza Presunto Innocente, il nuovo poliziesco in arrivo su Apple Tv+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire dal 12 giugno. La miniserie di 8 episodi, interpretata e prodotta da Jake Gyllenhaal, ideata da David E. Kelley e dal produttore esecutivo J.J. Abrams, è tratta dall’omonimo romanzo di Scott Turow che aveva già ispirato il film Presunto Innocente (1990) con Harrison Ford come protagonista. In attesa dell’uscita ufficiale dei primi due episodi, Apple Tv+ ha rilasciato il trailer in italiano.