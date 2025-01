Oggi Lynch avrebbe compiuto 79 anni: meditazione per celebrarlo

Gli eredi del cineasta, Jennifer, Austin, Riley e Lula, hanno ricordato il padre con parole toccanti. Per commemorarlo, hanno invitato i fan a partecipare a una meditazione collettiva che si terrà oggi, lunedì 20 gennaio, giorno in cui il regista avrebbe festeggiato il 79esimo compleanno. Durerà 10 minuti, a partire dalle ore 21.00 italiane



I figli che il compianto David Lynch lascia orfani di padre hanno invitato i fan a omaggiare il grande cineasta nella giornata di oggi, lunedì 20 gennaio 2025, giorno in cui avrebbe compiuto 79 anni, celebrandolo con la meditazione. Gli eredi del cineasta da poco scomparso dichiarano: “Il nostro amato papà era una guida luminosa”. Jennifer, Austin, Riley e Lula - questi i nomi dei figli di Lynch - lo hanno ricordato con parole toccanti, condividendo un post sui social media il 18 gennaio 2025, in cui hanno espresso il loro affetto e la profonda gratitudine per l’uomo e l’artista che è stato. Per commemorarlo, hanno invitato i fan e gli ammiratori di tutto il mondo a partecipare a una meditazione collettiva che si terrà oggi, lunedì 20 gennaio, giorno in cui il regista avrebbe compiuto 79 anni. Durerà 10 minuti, a partire dalle ore 21.00 (ora italiana) di oggi.

Lo scorso 16 gennaio il mondo del cinema e dell’arte ha detto addio a uno dei suoi giganti, scomparso all’età di 78 anni, quasi 79 dato che oggi avrebbe celebrato il suo genetliaco. Regista visionario, noto per capolavori intramontabili come la serie televisiva cult Twin Peaks e i film altrettanto cult Velluto Blu e Mulholland Drive, Lynch ha lasciato un’eredità artistica e umana che continuerà a ispirare generazioni.

I suoi figli hanno scritto su X parole commuoventi in cui sottolineano quanto sia stato per loro una figura centrale, non solo come padre ma anche come faro di ispirazione nel loro percorso di vita.



Una meditazione globale in sua memoria Per commemorare il regista in un modo che possa riflettere il suo spirito e la sua filosofia, i figli di Lynch hanno invitato i fan e gli ammiratori di tutto il mondo a partecipare a una meditazione collettiva. “Vi invitiamo tutti a unirvi a noi in una meditazione mondiale alle 12:00 PM PST (ore 21 italiane, ndr) per 10 minuti", hanno aggiunto. "Uniamoci, ovunque ci troviamo, per onorare la sua eredità diffondendo pace e amore nel mondo. Dedichiamo questo tempo a meditare, riflettere e inviare positività nell'universo". Questo invito rispecchia il forte interesse di Lynch per la meditazione trascendentale, pratica che ha promosso durante tutta la sua vita come mezzo per trovare armonia e creatività.

Un artista che ha lasciato il segno David Lynch lascia quattro figli, avuti da relazioni diverse: Jennifer, 56 anni, nata dal suo primo matrimonio con Peggy Reavey; Austin, 42 anni, avuto da Mary Fisk; Riley, 33 anni, nato dall’unione con Mary Sweeney; e la più giovane, Lula, nata nel 2012 dal matrimonio con Emily Stofle, da cui Lynch si era separato nel 2023. La famiglia, nel comunicato ufficiale condiviso sulla pagina di Facebook del regista, ha espresso il proprio dolore per la perdita, ricordando l’artista come una figura straordinaria e l’uomo come un padre amorevole: "È con profondo rammarico che annunciamo la scomparsa dell'uomo e dell'artista, David Lynch. Chiediamo un po' di privacy in questo momento difficile. C’è un grande buco nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come avrebbe detto lui, 'Concentratevi sulla ciambella, non sul buco.'"

L’eredità senza tempo di un genio creativo David Lynch ha rivoluzionato il cinema e la televisione con il suo stile unico, in grado di fondere il surreale e il quotidiano in modi inaspettati e memorabili. Oltre alla leggendaria serie Twin Peaks, che ha ridefinito il panorama televisivo negli anni ’90, il regista ha diretto capolavori come The Elephant Man (1980), che gli valse la prima candidatura agli Oscar, Velluto Blu (1986), un’analisi oscura e poetica dell’America suburbana, e Mulholland Drive (2001), considerato uno dei migliori film del XXI secolo. Lynch è stato nominato quattro volte agli Oscar, ma la sua vera eredità risiede nell’influenza culturale delle sue opere, che continuano a essere oggetto di studio e celebrazione. Le sue creazioni hanno esplorato i recessi più profondi dell’animo umano, offrendo uno sguardo ineguagliabile sulle complessità della vita e della psiche.

Un messaggio di unità per il futuro Negli ultimi anni della sua vita, Lynch non aveva mai smesso di condividere il suo ottimismo per il potenziale umano, nonostante le divisioni sociali e politiche che lo preoccupavano. In una delle sue ultime interviste rilasciate al magazine americano People, per esempio, il regista aveva dichiarato: "La gente negli Stati Uniti è divisa, e un lato quasi letteralmente odia l'altro. Questo non è un modo di vivere. Dobbiamo trovare un modo per andare d'accordo. Uniti possiamo risolvere i problemi, divisi cadiamo".

Questo messaggio rispecchia il suo desiderio di vedere un mondo più armonioso, un obiettivo che ha perseguito sia attraverso la sua arte che attraverso le sue azioni.

L’enfisema polmonare David Lynch conviveva dal 2020 con l’enfisema, una malattia polmonare cronica che ha progressivamente minato la sua salute. Nonostante le difficoltà, ha continuato a lavorare e a comunicare con i suoi fan, mostrando fino all’ultimo il suo amore per l’arte e la vita. Il 16 gennaio 2025, il regista si è spento, lasciando dietro di sé un vuoto immenso nel mondo del cinema e nelle vite di chi lo ha amato. Ma la sua luce, come hanno ricordato i suoi figli, continuerà a brillare attraverso le sue opere e il suo messaggio di speranza e creatività.