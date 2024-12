Piccole cose come queste, film sulle Case Magdalene con Cillian Murphy

Si intitola Piccole cose come queste ed è il film-denuncia sulle Case Magdalene irlandesi che vede protagonista Cillian Murphy.



Il premio Oscar per il pluripremiato Oppenheimer interpreta qui il personaggio di Bill Furlong.

Il film è basato sul romanzo omonimo dell’autrice irlandese Claire Keegan e riesce a trasmettere le stesse emozioni di eroismo silenzioso e di empatia che si trovano tra le pagine del libro.



È stato distribuito nelle sale cinematografiche britanniche il 1º novembre 2024, in quelle americane una settimana dopo e in quelle italiane dal 28 novembre con il titolo Piccole cose come queste (mentre in originale si intitola Small Things Like These).

La pellicola, diretta da Tim Mielants, è stata selezionata come film d'apertura della 74ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino.



Potete guardare il trailer ufficiale di Piccole cose come queste nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.