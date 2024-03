Blood Runs Coal, Cillian Murphy sarà il protagonista del film crime

Tratto da una storia vera, sarà ambientato alla fine degli anni Sessanta nelle miniere di carbone della Pennsylvania e racconterà lo scioccante assassinio che ha cambiato la storia dei sindacati americani

Nuovo ruolo all’orizzonte per Cillian Murphy, il fresco vincitore del premio Oscar come Miglior attore protagonista per il film Oppenheimer. Come riportato in esclusiva da Deadline, l’attore sarà protagonista e produttore di Blood Runs Coal, l’adattamento cinematografico firmato Universal Pictures del romanzo Blood Runs Coal: The Yablonski Murders and the Battle for the United Mine Wotkers of America di Mark Bradley. La sceneggiatura sarà curata da Jez Butterworth e John-Henry Butterworth, già autori di Edge of Tomorrow – Senza domani, Ford v Ferrari e Indiana Jones e il quadrante del destino.

LA STORIA VERA DI SANGUE E MINIERE Il film, tratto da una storia vera, sarà ambientato alla fine degli anni Sessanta nelle miniere di carbone della Pennsylvania e racconterà lo scioccante assassinio che ha cambiato la storia dei sindacati americani. Dopo la morte del padre, rimasto ucciso in un’esplosione in miniera, il minatore Jock Yablonski era diventato un attivista del sindacato United Mine Workers. Aveva rivendicato sicurezza e migliori condizioni di lavoro e di salute per i colleghi, che soffrivano di malattie respiratorie e subivano continui incidenti. L’uomo aveva anche garantito un’educazione ai suoi figli affinché trovassero lavoro in superficie. Jock si era poi candidato alla presidenza del sindacato contro il corrotto Tom Boyle che, una volta rieletto grazie alla campagna elettorale pagata con i fondi del sindacato, aveva ordinato l’omicidio del rivale e della maggior parte della sua famiglia a Capodanno. Non tutti, però, si trovavano a casa in quell’occasione. L'avvocato giuslavorista Chip Yablonski, figlio di Jock e personaggio interpretato da Cillian Murphy, aveva combattuto strenuamente per ottenere giustizia per il padre. Dopo accurate investigazioni e una causa per ribaltare le elezioni, due degli assassini condannati avevano indicato Boyle come la mente che aveva utilizzato i fondi sindacali sottratti per pagare i sicari che avevano ucciso Jock, la moglie e la figlia. Il capo del sindacato era stato incriminato per tre capi d’accusa di omicidio e condannato a tre ergastoli nel 1974. Boyle è morto dietro le sbarre nel 1985. approfondimento Cillian Murphy sarà ancora Thomas Shelby nel film di Peaky Blinders

UNA PIOGGIA DI NUOVI PROGETTI Cillian Murphy, noto per i ruoli nei film Oppenheimer, Il cavaliere oscuro e Dunkirk e nella serie tv Peaky Blinders, dove ha interpretato il gangster di Birmingham Tommy Shelby, ha in programma anche altri futuri progetti. Questi includono il dramma storico Small Things Like These, Steve di Netflix e l’attesissimo film Peaky Blinders. Murphy sarà anche produttore esecutivo di 28 anni dopo, il sequel dello zombie movie 28 giorni dopo che, probabilmente, lo vedrà recitare nel suo vecchio ruolo. approfondimento Cillian Murphy, non solo "Peaky Blinders": i film dell'attore. FOTO