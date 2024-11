Piove, cosa sapere sull'horror italiano stasera in tv | Sky TG24

A un anno da A Classic Horror Story del 2021, Paolo Strippoli , regista insieme a Roberto De Feo dell'acclamata pellicola distribuita da Netflix, dirige da solo Piove , pellicola drammatica di genere thriller e horror , che ha debuttato nelle sale italiane nell'autunno del 2022. Il film, la cui sceneggiatur a nel 2017 ha ricevuto il premio Solinas , attribuito per la prima volta a un film di genere horror, va in onda mercoledì 20 novembre in prima serata su Rai 4 , a partire dalle 21: 25. Ecco cosa c'è da sapere sul film che può vantare un cast completamente italiano, ambientato in un'epoca drammaticamente vicina a quella attuale.

In una Roma cupa e opprimente , Thomas Morel ( Fabrizio Rongione ) ed Enrico ( Francesco Gheghi ), sono un padre e un figlio rimasti soli dopo la morte di Cristina (l'attrice Cristiana Dell'Anna). La tragedia e il lutto mai elaborato per la donna da parte di Thomas e del suo figlio adolescente, si traduce per i due in una quotidianità invivibile, fatta di incomunicabilità e risentimento, una situazione pesantissima per la piccola Barbara (Aurora Menenti), che vive costretta su una sedia a rotelle. Mentre le giornate scorrono pesanti, sui protagonisti si abbatte una cupa minaccia , una p ioggia opprimente che si deposita e si sedimenta emanando un vapore dalle conseguenze letali . Il gas scatena una inspiegabile furia omicida che fa leva sulle emozioni più terribili di coloro che lo inalano. Mentre l'intera Capitale si trasforma in uno scenario devastato e pericoloso, c'è ancora qualcuno che prova a salvarsi e a proteggere i legami che contano davvero.

La famiglia in una società al collasso

Piove mette in scena un dramma familiare in una società dove la famiglia in crisi è lo specchio di un tessuto sociale frammentato e sull'orlo del disastro.

La rabbia tra i membri della famiglia Morel è il riflesso di una violenza che serpeggia in tutta la società, appena sotto la superficie.

Basta poco, in questo caso un inspiegabile evento atmosferico, a far esplodere il malessere che tutti i personaggi si portano dentro.

Se la famiglia è irriconoscibile, l'ambiente esterno non è da meno.

Roma non è la metropoli vivace che tutti conoscono ma è una città senza luce dove il marcio, qui rappresentato da un gas simile a nebbia che finisce per avvolgerla ed ingoiarla, viene fuori da ogni tombino.

In una cornice che somiglia molto al mondo pandemico, gli autori, lo sceneggiatore e il regista hanno cercato di rappresentare tutto il malessere di un'umanità appena uscita dalla pandemia.

Strippoli spinge sul tasto dell'horror muovendosi in un territorio a lui noto, sfruttando, al contrario, l'espediente della trama di un'altra opera per il grande schermo del 2022: Siccità di Paolo Virzì.

Una pellicola che spinge a molte riflessioni e che impressiona in diverse sequenze.

Nel 2022 Piove è uscito nelle sale col divieto ai minori di 18 anni, limite abbassato a 14 a seguito di un riesame dello stesso pronunciato dal Tar del Lazio.

Nel cast, oltre ai citati Rongione, Gheghi, Dell'Anna e Menenti, figurano anche Elena Di Cioccio, Niccolò Galasso, Leon Faun ed Orso Maria Guerrini.