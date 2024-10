Voghera Film Festival 2024, dall'horror al docu. Il programma

Giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 ottobre 2024 va in scena la 12esima edizione della kermesse cinematografica presso la città in provincia di Pavia. Come per lo scorso anno, il VFF torna “a casa”, sul palco dello storico Cinema Arlecchino. Tra momenti di proiezione di film e incontri con autori, ecco tutto ciò che bisogna sapere della tre giorni dedicata a cinema e cultura nel cuore della città

Sta per incominciare la 12esima edizione del Voghera Film Festival: giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 ottobre 2024 va in scena la 12esima edizione della kermesse cinematografica organizzata dalla città in provincia di Pavia.

Come per lo scorso anno, il VFF "torna a casa”, come Lessie: il festival vogherese torna infatti sul palco dello storico Cinema Arlecchino, la sala che sorge nel cuore di Voghera dal lontano 1914.



Il programma di quest'anno è ricchissimo sia di momenti di proiezione di film che di incontri con autori, con tanti eventi collaterali legati al mondo della settima arte. Questa tre giorni all’insegna dell’amore per il grande schermo mescola sia quel grande schermo, appunto, che la cultura in generale. E il format innovativo porta gli eventi, gli incontri, gli scambi culturali e le presentazioni nel cuore pulsante del centro della città.

Da 12 anni, infatti, il Voghera Film Festival - promosso da Ascom - si dedica a promuovere il cinema nel territorio, proponendo una selezione di cortometraggi internazionali provenienti da diverse parti del mondo.

La kermesse è suddivisa in quattro categorie competitive: cortometraggi internazionali, cortometraggi horror, sceneggiature e, in più, a partire dall’edizione di quest’anno c'è la sezione miglior lungometraggio. I premi verranno assegnati da una giuria di esperti composta da Giorgio Galbiati, Federico Riccardo Rossi e Sara Traversa. Per tutti gli eventi, l’ingresso è libero.