Giornata internazionale del caffè, le scene dei film top

3/20 Frame dal film (credits: YouTube)

In C’era una volta in America, ai frame in cui gangster David "Noodles" Aaronson (De Niro) gira il cucchiaino si alternano quelli che incorniciano i volti ansiosi degli altri personaggi, fino al momento catartico finale in cui Noodles si decide finalmente a bere. Questo caffè è pregno di simbolismo: testimonia tensione e dubbi amletici, una condizione da limbo morale che finirà non appena il protagonista avvicinerà la tazzina alle labbra. E dal limbo precipiterà all’Inferno...



"C'era una volta in America": così non si è mai visto