Sharon Stone "Basic Instinct? Oggi non farebbe scandalo"

L'attrice americana, ospite della 70esima edizione della rassegna siciliana e premiata con il Cariddi d'Oro alla carriera, ha parlato di Basic Instinct, dei cambiamenti nel mondo del cinema, dei momenti bui e della sue preoccupazione riguardo alle prossime elezioni presidenziali nel suo Paese

Si è conclusa nella serata di ieri la 70esima edizione del Taormina Film Festival con la premiazione di Sharon Stone, icona del cinema internazionale. L'attrice ha ricevuto il Cariddi d'Oro alla carriera, un premio che riconosce il suo straordinario contributo all'arte cinematografica.

Stone, che ha ricevuto un Golden Globe e una nomination agli Oscar grazie a Casinò di Martin Scorsese parlando con i giornalisti aveva ripercorso le tappe salienti della sua carriera, dagli anni gloriosi degli anni '90, quando divenne un'icona grazie al ruolo di Catherine Tramell nel thriller erotico "Basic Instinct", fino ai momenti più bui, segnati da un ictus nel 2001 all'età di 43 anni. Un periodo di riabilitazione durato sette anni che non ha piegato l'attrice, che ha affrontato con coraggio anche altre sfide personali, come la perdita di 18 milioni di dollari per una truffa e la morte del fratello Patrick e del nipote. approfondimento Sharon Stone: "Dopo l'ictus ho perso 18 milioni di dollari"

"Basic Instinct sembrava scandaloso, ora non lo è più" Nonostante le difficoltà, Sharon Stone non ha mai perso la sua passione per il cinema e l'arte, trovando conforto anche nella pittura, una delle sue grandi passioni. "Sono stata fortunata nel corso della mia carriera. Dal 1992 il mondo è cambiato e anche lo star system, alcune cose in meglio e altre in peggio – ha detto – Basic Instinct sembrava scandaloso, ora non lo è più. Le cose importanti della mia vita sono i rapporti umani che sono riuscita a costruire. Ho imparato che l’integrità artistica non dovrebbe mai cambiare, come non dovrebbero cambiare i valori e gli ideali".

approfondimento Sharon Stone rivela dettagli di una pressione sessuale ricevuta su set

Elezioni USA: "Sono seriamente preoccupata per noi e per voi" Sharon Stone ha parlato anche del momento complicato che sta attraversando il mondo e il suo paese. "Grazie a Dio non sono un politico – ha dichiarato – storicamente ogni paese attraversa periodi in cui qualcuno vuole diventarne padrone. In molti casi accade che i popoli si riprendano il proprio paese in modo pacifico o con le guerre". E ancora: "Sono sempre stata orgogliosamente americana, ma sono preoccupata da ciò che sta accadendo nel mio Paese. E' la prima volta che qualcuno si candida basando tutto sull'odio e sull'oppressione, ma ogni Paese storicamente passa un periodo in cui una singola persona vuole diventarne padrone. Abbiamo visto in molti casi come il popolo poi si riprenda il potere, in maniera pacifica o violenta. Le prossime elezioni influenzeranno la vita di tutti, anche quella di voi che vivete in Italia". approfondimento Sharon Stone: "Dopo l'ictus sono stata dimenticata"