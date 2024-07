Sharon Stone: "Dopo l'ictus ho perso 18 milioni di dollari"

“Avevo risparmiato 18 milioni di dollari grazie a tutto il mio successo, ma quando sono tornata, sul mio conto in banca erano tutti spariti”. In un’intervista a Hollywood Reporter Sharon Stone, 66 anni, ha ricordato le dolorose conseguenze dell’ictus che l’aveva colpita nel 2001. Dopo il problema di salute l’attrice, che negli anni precedenti aveva vissuto un momento d’oro grazie al successo di Basic Instinct, aveva vissuto importanti cambiamenti. “Un monaco buddista mi ha detto che mi ero reincarnata nel mio stesso corpo”, ha rivelato. “Ho avuto un’esperienza di morte e poi mi hanno riportata indietro. Ho avuto un’emorragia cerebrale per nove giorni e il mio cervello è stato spinto in avanti. Non si trovava nella stessa posizione di prima”. La ripresa era stata lenta e dura. “Il mio senso dell’olfatto, la mia vista, il mio tatto. Non ho potuto leggere per un paio d’anni. Molte persone pensavano che sarei morta”. Alcuni individui, poi, avevano approfittato della situazione e avevano messo le mani sui suoi averi. “Il mio frigorifero, il mio telefono: tutto era a nome di altri”, aveva svelato Stone. “Non avevo soldi”.