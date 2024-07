6/14 ©Getty

Charles S. Dutton interpreta lo Sceriffo Ozzie Walls. In questa foto vediamo l’attore alla premiere del film di Joel Schumacher, tenutasi il 9 luglio 1996 a Los Angeles. Dutton ha recitato in Alien 3, il film d'esordio del regista David Fincher, e in Rudy del 1993. Ha recitato anche in Get on the Bus, La fortuna di Cookie, Cry, the Beloved Country, Sopravvivere al gioco, Nella giungla di cemento, Secret Window e Low Down Dirty Shame, tra gli altri