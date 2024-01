Massimo Ceccherini agli Oscar per Io Capitano

Io capitano è candidato all'Oscar per il Miglior film straniero. E, tra le persone che hanno gioito per la nomination, c'è anche Massimo Ceccherini. L'attore comico toscano, noto ai più per le pellicole di e con Leonardo Pieraccioni, ha co-scritto la sceneggiatura del film di Matteo Garrone.

La reazione di Massimo Ceccherini all'Oscar

Alla nomination all'Oscar di Io Capitano, Massimo Ceccherini ha risposto con ironia. "Ho pianto", ha detto. E, in effetti, è un po' quello che ci si aspetta: un pianto di gioia e commozione, come per ogni traguardo raggiunto. Piccolo o immenso. Poi, il chiarimento che spiazza: "Ho pianto perché non riesco a lasciare il mio bambino, cioè il mio cane Lucio". Verità? O una semplice battuta, per stemperare l'emozione? Difficile dirlo, quando a pronunciare queste parole è Massimo Ceccherini. Che suggerisce di giocarsi il titolo di Garrone alla Snai, e che racconta di quando il Papa ha visto quel film che è anche un po' suo. "Papa Francesco è diventato amico di Matteo Garrone. E fra qualche giorno si farà una cena con papa Francesco, Matteo Garrone, con me e con Pieraccioni". Una bella spinta verso l'Oscar, ha commentato il comico. "Perché vuoi mettere quanti voti porta il Papa?".