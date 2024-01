Lift, perché molti non sono riusciti a finire il film Netflix

Lift è il nuovo film di F. Gary Gray, con protagonista Kevin Hart. Sbarcato su Netflix lo scorso 12 gennaio (ma visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), ha scalato la classifica dei film più visti. Ma c'è un però. Moltissimi utenti, specialmente inglesi, hanno duramente criticato la pellicola. Arrivando a smetterle di vederla ben prima della fine.

I giudizi su Lift

Lift è un film comico d'azione, che segue una squadra di ladri professionisti con una missione apparentemente impossibile: rubare 500 milioni di dollari in lingotti d'oro dalla stiva di un aereo, durante il volo. L'uscita, inizialmente prevista per lo scorso agosto, è stata rimandata per via dello sciopero SAG-AFTRA. Ma, quando è approdato sulla piattaforma, il film ha disatteso le aspettative. "Film terribile. Ci ho rinunciato dopo venti minuti perché non aveva senso", "Non ne vale la pena", "Ho cambiato film dopo dieci minuti": questi alcuni dei commenti che si leggono su X. Gli spettatori, che ne sconsigliano la visione, non ci sono andati leggeri. Decisamente. Lo hanno giudicato "spazzatura", "atroce", e tutta una serie di aggettivi anche meno gentili. Gli esperti, peraltro, sembrano essere d'accordo con la maggioranza dei commenti. I ctitici di Rotten Tomatoes hanno assegnato a Lift un punteggio del 31%, addirittura inferiore al 34% del pubblico. Su IMDb, invece, le cose vanno un pochino meglio (5,5 su 10). Ovviamente, non mancano le voci fuori dal coro. "Non sono d'accordo col fatto che sia un brutto film", "Film eccezionale", "L'ho visto ieri: bel film", "Grande film! Spero che ci sarà un sequel": questi gli altri commenti, di tutt'altro tenore, presenti sempre su X.