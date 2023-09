In fiamme, cosa sapere sulla serie TV con Úrsula Corberó

La serie televisiva spagnola In fiamme è uscita su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Questa nuova serie TV prodotta in Spagna si basa su un caso di cronaca che nel 2017 sconvolse l'opinione pubblica spagnola con scandali sessuali, violenze e inganni tra le fila degli agenti di polizia. Conosciuto come il “Crimine della Guardia Urbana”, il caso è incominciato quando il cadavere di un uomo bruciato è apparso nel bacino del Foix, nella provincia di Barcellona.

Prodotta da Arcadia Motion Pictures, la serie In fiamme di Netflix è diretta da Jorge Torregrossa e ha come protagonista femminile l’attrice Úrsula Corberó, diventata molto popolare non solo in Spagna ma in tutto il mondo grazie a un’altra serie televisiva spagnola di Netflix, ossia La casa di carta, una delle serie TV "made in Spain" più viste di tutti i tempi.

Corberó interpreta la protagonista Rosa, affiancata dal personaggio di Albert, interpretato dal collega spagnolo Quim Gutiérrez. Quest’ultimo è stato premiato con un Goya (che è il più prestigioso riconoscimento del cinema spagnolo) per il film Azuloscurocasinegro. Assieme a questi due protagonisti, sono presenti sul cast anche José Manuel Poga, Isak Férriz e Eva Llorach.

In fiamme racconta l’indagine per omicidio che ha portato alla luce la rete di relazioni tossiche, inganni, scandali sessuali e violenze che hanno coinvolto alcuni agenti di polizia in Spagna. Nelle informazioni che trovate di seguito relative al caso realmente accaduto, troverete chiaramente degli spoiler della serie televisiva, dato che lo show adatta una storia vera. Quindi se non volete nessun tipo di anticipazione sulla trama, non leggete quanto segue.



In fondo a questo articolo trovate il trailer ufficiale della serie televisiva In fiamme.