La pellicola esce nella sale italiane l’11 gennaio e racconta la vera storia di Thomas Rongen, allenatore di calcio olandese mandato nelle Samoa Americane - in vista dei Mondiali del 2014 - per risollevare le sorti della Nazionale, considerata la peggiore del mondo e reduce da una storica sconfitta per 31-0. Nel cast anche Elisabeth Moss, Will Arnett e Uli Latukefu