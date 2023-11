Thor 5, Taika Waititi conferma: “Non ci sarò”

Il cineasta neozelandese ha dichiarato di non essere coinvolto nel possibile quinto capitolo della serie cinematografica dedicata a Thor, che pare sia in fase di sviluppo in casa Marvel secondo alcune voci che da circa un mese circolano in rete. “Non so se si farà. Ma so che io non sarò coinvolto”, ha detto ai microfoni di Business Insider



Taika Waititi ha dichiarato che non sarà coinvolto nel possibile quinto capitolo della serie cinematografica dedicata a Thor, che pare sia in fase di sviluppo in casa Marvel secondo alcune voci che da circa un mese circolano in rete. “Non so se si farà. Ma so che io non sarò coinvolto”, ha detto il regista neozelandese ai microfoni di Business Insider.

Waititi ha diretto Thor: Ragnarok e Thor: Love and Thunder. Di quest’ultimo si è occupato non solo della regia ma l’ha pure co-scritto. Dalle sue recenti parole, è probabile che quella di Thor: Love and Thunder sia stata l'ultima volta che il cineasta neozelandese ha preso parte a questo franchise della Marvel, almeno stando alle sue ultime dichiarazioni recentemente affidate a Business Insider. Da circa un mese circolano online voci insistenti che sostengono che gli Studios Marvel stanno sviluppando un quinto film su Thor. Le stesse voci fanno sapere che Waititi, regista degli ultimi due capitoli della serie di successo, non ne fa parte.

Waititi: "So che non sarò coinvolto in un eventuale Thor 5" Business Insider ha intervistato il regista lunedì 13 novembre in occasione della promozione del nuovo film di Waititi, intitolato Next Goal Wins e in uscita domani, venerdì 17 (per sfidare la sfortuna, anche se oltreoceano a essere sfortunato non è il 17 bensì il nostro fortunato 13). In occasione della chiacchierata con il regista, Business Insider gli ha chiesto direttamente chiarimenti sull’eventualità della sua presenza o meno in un possibile Thor 5.

"Non saprei se la notizia di un prossimo quinto film di Thor sia accurata oppure no”, ha detto Waititi a BI. "So che non sarò coinvolto”, ha aggiunto senza mezzi termini, per fugare qualsiasi dubbio.

"Mi concentrerò su questi altri film per i quali ho firmato degli accordi", ha detto.

Waititi sta lavorando all’adattamento cinematografico del romanzo The Incal di Alejandro Jodorowsky Lo sceneggiatore-regista ha sottolineato che al momento sta lavorando all'adattamento cinematografico del romanzo grafico di Alejandro Jodorowsky intitolato The Incal. Sta inoltre continuando lo sviluppo del suo attesissimo film di Star Wars.

"È ancora in fase di maturazione. Sto scrivendo", dice a proposito del progetto di Guerre Stellari.

Waititi prevede che il suo prossimo film sarà Klara and the Sun Prima di realizzare i progetti di The Incal e di Star Wars, Taika Waititi dice che prevede che il suo prossimo film sarà Klara and the Sun, basato sul romanzi di successo di Kazuo Ishiguro.

La storia segue Klara, un robot progettato per prevenire la solitudine tra gli adolescenti. Tenterà di salvare un gruppo di umani con cui vive, distrutti dalla rottura di relazioni sentimentali.

"Quindi sono passati sei, sette anni", dice Waititi. "Immagino che un altro Thor sarebbe molto prima di questo”.

Il regista non ha nulla contro la Marvel, anzi, specifica proprio che la ama e che tra lui e lo studio cinematografico scorre assolutamente buon sangue: “Amo la Marvel, amo lavorare con loro. Amo Chris", aggiunge, riferendosi a Chris Hemsworth, protagonista di Thor.

Un regista che ha letteralmente salvato il franchise di Thor

Diciamocelo: Taika Waititi è stato colui che ha salvato il franchise di Thor da un’eventuale caduta di stile e da un probabile subissamento a livello di successo (e di box office). Quando il cineasta neozelandese ha accettato di realizzare Thor: Ragnarok nel 2017, è stato il momento in cui la serie cinematografica si è letteralmente salvata. E infatti il suo umorismo stravagante, unito a una trama davvero avvincente, hanno contribuito a rendere Thor: Ragnarok il capitolo più redditizio di tutta l’epopea di Thor, incassando oltre 855 milioni di dollari in tutto il mondo.

Poi è stata la volta di Thor: Love and Thunder, uscito nel 2022, che però non è riuscito a bissare lo strepitoso successo del precedente, nonostante il ritorno di Natalie Portman nei panni di Jane Foster e il casting di Christian Bale come cattivo Gorr facessero ben sperare la produzione. Il film ha incassato oltre 760 milioni di dollari in tutto il mondo, che comunque non è niente male, ecco.

Waititi afferma di non provare rancore nei confronti della Marvel se lo studio decide di realizzare un altro film su Thor senza di lui. "Non penserei mai che mi stanno tradendo", dice il vincitore dell'Oscar ridendo. "Siamo in un rapporto aperto, e se vogliono vedere altre persone, sono felice per questo. Un giorno tornerò ancora nel letto con loro", scherza il sempre simpaticissimo Taika Waititi.