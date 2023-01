Jojo Rabbit è uno dei film di maggior successo di Taika Waititi, vincitore di diversi premi Oscar, di un British Academy Film Award e di numerosi altri riconoscimenti. La trama si basa sul racconto della vita di Jojo Betzler, un bambino tedesco che cresce nel credo nazista, avendo come amico immaginario una versione caricaturiale di Adolf Hitler. Vive in una bolla, che viene sconvolta quando scopre che la sua mamma nasconde in soffitta una ragazza ebrea