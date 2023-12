1/26 ©Ansa

L’INGRESSO - Sono 25 i film che entreranno nella National Film Registry per il 2023. Ad annunciarlo è stata la Biblioteca del Congresso USA che ha specificato come per entrare in questa shortlist le pellicole debbano avere più di 10 anni e vengono selezionati ogni anno per il loro significato culturale, storico o estetico per preservare il patrimonio cinematografico degli Stati Uniti. Il National Film Registry, che ha iniziato a raccomandare i film da preservare nel 1989, conta oggi ben 875 titoli

Critics Choice Awanrds, Barbie da record con 18 nomination