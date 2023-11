Mean Girls, la reunion del cast continua nel nuovo spot

Walmart ha pubblicato il nuovo spot con il cast di Mean Girls, pellicola cult del 2004 con protagonista Lidnsay Lohan. Dopo le prime indiscrezioni di una reunion e l’uscita della campagna pubblicitaria per il Black Friday, ecco ora un altro video con Amanda Seyfried, Lacey Chabert e Daniel Franzese nei ruoli di Karen , Gretchen e Damian .

mean girls, il nuovo spot

Continuano i consensi per la campagna che ha riunito gran parte del cast del film basato su Queen Bees & Wannabees di Rosalind Wisenman. A quasi vent’anni di distanza dell’uscita, Mean Girls è tra i lavori che hanno maggiormente segnato una generazione tanto da aver dato vita al Mean Girls Day, ovvero la giornata mondiale in cui i fan celebrano la pellicola indossando outfit rigorosamente di colore rosa.

Amanda Seyfried e Lacey Chabert sono le protagoniste del nuovo spot. Nel video le due attrici interpretano Karen Smith e Gretchen Wieners omaggiando alcune scene del film: dalla telefonata in cui Karen finge di essere raffreddata al suo lavoro come conduttrice del meteo. Nella parte conclusiva del filmato spazio anche a Daniel Franzese nel ruolo di Damian.

La voce narrante dello spot è quella di Lindsay Lohan, protagonista della pellicola nel ruolo di Cady Heron.