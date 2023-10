1/13 ©Webphoto

Il weekend che precede le celebrazioni di Halloween ha visto trionfare al box office negli Stati Uniti Five Nights at Freddy's, l'adattamento per il grande schermo dell'omonimo videogioco di successo. La pellicola targata Universal e Bloomhouse arriverà al cinema in Italia in anteprima il 31 ottobre per essere inserita nella normale programmazione dal 2 novembre



