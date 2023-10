Festa del Cinema di Roma, i voti ai look più belli di questa edizione

2/19 ©IPA/Fotogramma

Monica Bellucci ha calcato il red capet per ben due sere di fila in compagnia del suo nuovo amore, Tim Burton. L'attrice internazionale ha scelto due abiti dallo stile simile dei suoi stilisti del cuore, Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Il suo look è in armonia con quello del regista. Il voto per l'abito grigio antracite era 8.5



Monica Bellucci e Tim Burton innamorati sul red carpet alla Festa del Cinema di Roma. FOTO