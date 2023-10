Festa del Cinema di Roma 2023, tutti i premi: ecco chi ha vinto

Cinema

Il 28 ottobre la giuria della 18ª edizione della kermesse ha assegnato il riconoscimento per il Miglior film a Peda'gio (Toll) di Carolina Markowicz. Alba Rohrwacher ha vinto il premio per la Miglior attrice per Mi fanno male i capelli, mentre Herbert Nordrum quello per il Miglior attore per Hypnosen. Miglior regia a Joachim Lafosse per Un silence, Paola Cortellesi ha vinto il premio del Pubblico e uno dei premi Speciali della Giuria per il film d'esordio come regista C'è ancora domani