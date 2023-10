8/19 ©Getty

Ginevra Elkann, regista di Te L'Avevo Detto, non perde l'occasione per mostrare il suogusto impeccabile in fatto di moda. Il suo dress in velluto floccato è lungo al punto giusto da scoprire le scarpe con fiocco decor. Interessanti anche i maxi orecchini e il makeup che mette in risalto lo sguardo. Con lei, Coco Brandolini D'Adda in viola e marrone e sandali gold. Voto: 9 per Elkann; 7.5 per Brandolini D'Adda