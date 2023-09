Barbenheimer diventa un film B Movie (in uscita a Natale)

Ebbene sì: uscirà un film intitolato come la tendenza social che dal 21 luglio scorso ha dominato i trend di Twitter & Co. Dietro a questo balzano progetto c'è Full Moon Features, famigerata compagnia cinematografica specializzata in B-movie. Questo studio cinematografico che solitamente produce film a basso budget sta preparando una "commedia folle" in cui bambole stufe della propria condizione costruiscono la bomba atomica, guidate dal Dottor Barbenheimer. La missione? Abbattere il patriarcato una volta per tutte

No, non è uno scherzo: il film Barbenheimer, mash-up di Barbie e Oppenheimer, è davvero in sviluppo. Quindi il fenomeno social nato negli Stati Uniti ai tempi dell'uscita contemporanea delle due pellicole dell'estate, i due blockbuster Barbie e Oppenheimer appunto, diventerà esso stesso un film che ibrida i due mondi, quello rosa di Gerwig e quello cupissimo di Nolan. Molti spettatori hanno guardato entrambe le pellicole, una dietro l’altra, documentando il tutto in rete, con l'immancabile hashtag #Barbenheimer. In verità all'inizio si trattava più che altro della rivalità tra i due film, riferendosi alla lotta al cinema che si credeva che i due titoli avrebbero dovuto affrontare, tra chi avrebbe preferito guardare uno e chi invece l'altro. Ma da questa rivalità è nata una delle più grandi alleanze del cinema, quella per cui il successo di ciascun film ha coinvolto anche l'iniziale "rivale", rendendolo di fatto un alleato e facendo sì che tutte e due le pellicole ne beneficiassero. Ma tornando al film Barbenheimer, di cosa tratterà? Sarà una commedia folle di bambole stufe della propria vita che costruiranno una bomba atomica… La missione è: abbattere il patriarcato una volta per tutte. Il film promette comicità, dramma, azione e fantascienza. È prodotto da Full Moon Features, una compagnia nota per la produzione massiccia di B-movie a basso, bassissimo budget. Di certo questo film avrà già dalla propria parte tantissimo merchandising, dato che da tempo sono venduti gadget, T-shirt e accessori vari a tema Barbenheimer. La produzione inizierà il mese prossimo, mirando a un'uscita ravvicinatissima: si parla addirittura di Natale 2023. Il regista e lo sceneggiatore per adesso non sono stati svelati, mentre con l'annuncio del film sono arrivate anche le prime immagini promozionali (che potete guardare in fondo a questo articolo).

Secondo il sito web JoBlo, una "commedia folle" intitolata Barbenheimer sarebbe in pre-produzione in casa Full Moon Features, famigerato studio cinematografico specializzato in pellicole di serie B. Con l'annuncio, sono arrivate anche le prime immagini promozionali e una sinossi nel film. Racconterà di bambole stufe della propria vita che costruiscono una bomba atomica. "Nel profondo di Dollsville, un gruppo di bambole femminili stufe - guidate dalla brillante Dr. Barbenheimer - costruisce una bomba atomica. La loro missione? Abbattere il patriarcato una volta per tutte! Ma mentre la battaglia dei sessi si intensifica, Barbenheimer e le sue bellezze rischiano di far esplodere più di quanto previsto. Commedia, dramma, azione e Armageddon esplodono nel più recente film fantasy stravagante di Full Moon, BARBENHEIMER!”, così recita la sinossi ufficiale del film.

“È improbabile che il film parodia riesca a riprendere ciò che ha reso Barbie e Oppenheimer un emozionante evento cinematografico”, sottolineano su Screen Rant. In effetti in rete c'è chi si dice affranto dal fatto che un evento così particolare e sentito come l'uscita in concomitanza dei due film avvenuta lo scorso 21 luglio sia ora così "pauperizzato" e ridotto a una sorta di “macchietta”. Sarebbe stato molto più interessante, per esempio, fare un documentario per spiegare l'evento unico nel suo genere, quella circostanza per cui due film così attesi sono usciti nello stesso giorno, una notizia che inizialmente non è stata affatto presa bene da Christopher Nolan. E invece quella uscita in contemporanea è stata la chiave di volta di un successo senza precedenti.

Lo studio, fondato nel 1989, è stato dietro a serie direct-to-video come Puppet Master, Trancers e Subspecies. Alcune delle loro uscite recenti includono Subspecies V: Blood Rise e Demonic Toys: Jack Attack, inoltre ci sono AIMEE: The Visitor e Bad CGI Gator in arrivo.

Se all'inizio l'uscita simultanea è stata recepita come negativa, poi si è rivelata invece vincente

L'uscita simultanea dei film è stata inizialmente recepita come qualcosa di negativo. All’inizio Barbenheimer si riferiva a una certa rivalità, a una guerra in stile “Beatles o Rolling Stones?”, poi però, con l'avvicinarsi della data di uscita, Barbenheimer è diventato un fenomeno globale che ha spinto gli spettatori a guardare tutti e due i film nello stesso giorno.

Ma come mai due film così importanti per il mercato cinematografico sono usciti proprio nello stesso giorno negli Stati Uniti? Il sito web The Insider sostiene che la decisione di Warner Bros. di rilasciare Barbie nella stessa data di uscita già decisa da molto tempo da Christopher Nolan per il suo masterpiece, a metà luglio, potrebbe essere stata una vendetta nei confronti di Nolan per aver lasciato Warner Bros. Nel 2020, in piena pandemia (che come ben sappiamo ha colpito enormemente l'industria cinematografica) Warner Media, all'epoca società madre di Warner Bros. Pictures, ha annunciato che avrebbe distribuito tutti e 17 i suoi film in uscita nel 2021 esclusivamente sulla piattaforma di streaming HBO Max. Questa scelta è stata molto criticata da Christopher Nolan, i cui film erano stati distribuiti da Warner Bros. fin da Insomnia del 2002.

In una dichiarazione a The Hollywood Reporter, Nolan ha detto: "Alcuni dei più grandi registi e le star più importanti della nostra industria si sono addormentati la sera prima pensando di lavorare per il miglior studio cinematografico e si sono svegliati scoprendo di lavorare per il peggior servizio di streaming". Ha anche detto che Warner Bros. "[non capisce] nemmeno ciò che stanno perdendo" e che la "decisione [non ha] senso economico". Come ben sa Warner Bros. (dato che li ha prodotti tutti da Insomnia, quindi oltre vent’anni fa), i film di Christopher Nolan sono sempre stati rilasciati a metà luglio. Le uniche eccezioni sono state Interstellar (uscito all'inizio di novembre 2014 e distribuito da Paramount Pictures negli Stati Uniti e in Canada, e da Warner Bros. a livello internazionale) e Tenet (ritardato dalla data di uscita originale del 17 luglio 2020 a causa della pandemia di Covid-19). Però scegliere come data di uscita di Barbie proprio metà luglio, nella stessa identica data di Oppenheimer, sembrerebbe a molti fan di Nolan non certo una coincidenza ma semmai uno sgambetto.