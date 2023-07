Barbie Vs Oppenheimer, i meme sul web dedicati alla Barbenheimer. FOTO

La rete è letteralmente impazzita: pullula di hashtag #barbenheimer e di meme esilaranti. Ecco i meme più originali, divertenti, geniali e anche che fanno rifettere, raccolti in queste ore su internet. È febbre da Barbie Vs Oppenheimer, dove in realtà quel "versus" ormai è decaduto, lasciando il posto semmai a un’alleanza che sta portando tante persone a guardare entrambi i film. E a risollevare l'industria cinematografica. (Di Camilla Sernagiotto)