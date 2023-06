Oppenheimer, Christopher Nolan lo paragona a un film horror

Lo storico Kai Bird è colui che ha co-scritto la biografia del 2005 intitolata American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, firmata assieme al collega Martin J. Sherwin. Questo libro è quello che sta alla base del film di Nolan, che ne è un adattamento cinematografico. "Al momento sono sbalordito e mi sto riprendendo emotivamente dopo averlo visto", ha detto Kai Bird di recente. "Penso che sarà un risultato artistico sbalorditivo e spero che stimolerà effettivamente una conversazione nazionale, persino globale sui problemi di cui Oppenheimer voleva disperatamente parlare - su come vivere nell'era atomica, come vivere con la bomba e sul maccartismo: cosa significa essere un patriota e qual è il ruolo di uno scienziato in una società intrisa di tecnologia e scienza, per parlare di questioni pubbliche”, ha aggiunto Bird.

Oppenheimer, il film più atteso dell’anno



Il nuovo film di Nolan è un film ben più lungo rispetto a quelli a cui ci ha abituato il regista britannico al quale si deve la trilogia del Cavaliere Oscuro, Inception, Interstellar, Dunkirk e Tenet, giusto per citarne alcuni. Le tre ore dipendono dal fatto che c’è molta storia da raccontare, dato che parliamo di Robert Oppenheimer e del Progetto Manhattan, ossia il programma militare statunitense top secret con cui un team nutritissimo di fisici americani e scienziati profughi europei ha ideato nel deserto di Los Alamos il primo prototipo di bomba atomica, denominato Gadget. Il medesimo gruppo di studiosi è poi passato a costruire i primi due ordigni a uso bellico, chiamati Little Boy e Fat Man, rispettivamente sganciati su Hiroshima e Nagasaki nell'agosto del 1945.

Per un progetto di così imponente portata, non poteva che esserci un cast stellare.

Oltre al protagonista, l’attore irlandese Cillian Murphy, ci sono Emily Blunt, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Gary Oldman, Alden Ehrenheich, Rami Malek, Kenneth Branagh e Josh Hartnett, tra gli altri. Emily Blunt interpreta il ruolo della biologa Katherine “Kitty” Oppenheimer, moglie del fisico; Robert Downey Jr. è il commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica Lewis Strauss; poi c’è Matt Damon, nel ruolo del generale Leslie Groves Jr.; Florence Pugh interpreta la psichiatra Jean Tatlock.

“Ogni giorno, arrivavano questi attori fenomenali, che sono i miei eroi. Ogni giorno, dovevi alzare il livello per lavorare con queste leggende. Tutti erano così incredibilmente ben preparati. Ogni singolo attore, non importava la dimensione del loro ruolo o l’importanza del loro personaggio nella storia, ognuno di loro aveva questa enorme profondità di conoscenza alla quale poteva attingere”, ha dichiarato il regista.

Cillian Murphy ha dichiarato al quotidiano inglese The Guardian quanto segue: “Mi sono preparato facendo un sacco di letture. Sono interessato all’uomo e a ciò che inventare la bomba atomica fa all’individuo. I meccanismi non fanno proprio per me – non ho la capacità intellettuale per capirli, ma questi personaggi contraddittori sono affascinanti”.



Anche le comparse in questo caso sono eccezionali: Nolan ha voluto scienziati veri

“Ci trovavamo nella vera Los Alamos e abbiamo impiegato molti veri scienziati come comparse”, ha dichiarato Christopher Nolan in una recente intervista rilasciata a Entertainment Weekly. Un espediente usato sul set per rafforzare l’autenticità della narrazione cinematografica. “Avevamo bisogno di un gruppo di comparse che reagisse, e improvvisasse, e stavamo ricevendo una sorta di discorsi spontanei, molto eruditi. È stato molto divertente ascoltarli”. Nolan ha proseguito: “Capita di stare su set nei quali sei circondato da molte comparse e loro più o meno pensano al pranzo. Queste comparse stavano pensando alle implicazioni geopolitiche delle armi nucleari e ne sapevano molto al riguardo. In realtà è stato un grande promemoria ogni giorno, del tipo: dobbiamo essere concentrati, dobbiamo essere fedeli alla storia e conoscere davvero ciò che stiamo facendo”.