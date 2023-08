Mostra Venezia, il sottomarino Romeo Romei al Lido per film Comandante

Ormeggiato in Riva dei Sette Martiri, sarà visitabile fino a primo settembre. Si tratta della quarta unità subacquea classe Todaro (tipo U212A). Il film di De Angelis, realizzato in collaborazione con la Marina Militare, racconta le vicende di Salvatore Todaro, che nell’ottobre del 1940 comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina

Il sottomarino Romeo Romei, quarto sottomarino della classe dedicata al comandante Salvatore Todaro, effettua una sosta logistica a Venezia da oggi 29 agosto al primo settembre. Si tratta di un omaggio al film Comandante di Edoardo De Angelis, che apre l’80esima edizione della Mostra del Cinema. Il film, che ha come protagonista Pierfrancesco Favino nel ruolo di Todaro, è stato realizzato in collaborazione con la Marina Militare. La sceneggiatura è scritta da Sandro Veronesi e Edoardo De Angelis. Le musiche del film sono composte da Robert Del Naja. Sarà nelle sale da febbraio 2024. ( LO SPECIALE - COSA C'È DA SAPERE )

Il sottomarino Romeo Romei (S 529) è la quarta unità subacquea classe Todaro (tipo U212A). Ormeggiato in Riva dei Sette Martiri, sarà visitabile a questi orari: martedì 29 agosto dalle 17 alle 19.30, mercoledì 30 agosto dalle 9 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30, giovedì 31 agosto dalle 9 alle 12.30 (nella foto e nel video, immagini della Marina Militare). Realizzato in Italia da Fincantieri presso il cantiere navale di Muggiano (La Spezia), è stato varato il 6 luglio 2015 e consegnato l’11 maggio 2017. Si tratta di un battello di medie dimensioni in acciaio amagnetico ad elevata resistenza. La Marina Militare lo utilizza per il controllo delle linee di traffico marittimo, il monitoraggio delle attività illecite, la sorveglianza delle aree di alto interesse nazionale e il supporto alle forze speciali. Il Romei è equipaggiato con un sistema di propulsione indipendente dall’aria (Air Indipendent Propulsion - AIP) basato su celle a combustibile (Fuel Cell System) alimentate da idrogeno e ossigeno, che affianca l’apparato di propulsione diesel-elettrico convenzionale (diesel generatore + batterie di propulsione). Prende il nome dal capitano di corvetta Romeo Romei, comandante del sommergibile Pier Capponi, affondato il 31 marzo 1941. Già decorato di due Medaglie di Bronzo al Valor Militare, gli venne tributata una Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Il film

Come accennato, Comandante sarà nelle sale da febbraio 2024. Racconta la vicenda di Salvatore Todaro, che nell’ottobre del 1940 comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina. Mentre naviga sull’Atlantico si scontra con il Kabalo, un mercantile belga che apre il fuoco improvvisamente contro il sommergibile italiano. Scoppia una battaglia, che vedrà il Cappellini vincitore. A questo punto il comandante prende una decisione storica: salvare i 26 naufraghi altrimenti condannati in mezzo all’oceano e farli sbarcare nel porto sicuro più vicino. Un’impresa molto rischiosa per il Cappellini, che per farlo dovrà navigare in emersione per tre giorni rendendosi così visibile ai nemici.