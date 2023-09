Il Poirot di Kenneth Branagh arriva a Venezia

Assassinio a Venezia è un film dai toni soprannaturali e polizieschi ambientato nella Venezia del secondo dopoguerra, luogo che vede il ritorno del famoso investigatore Hercule Poirot. Quest’ultimo, ormai in pensione e in un esilio forzato auto-imposto, si ritrova infatti a Venezia alla vigilia di Ognissanti e, con riluttanza, decide di partecipare a una seduta spiritica in un palazzo fatiscente e praticamente abbandonato. Ma quando uno degli ospiti viene misteriosamente assassinato, il detective si trova immediatamente catapultato in un sinistro mondo di ombre e segreti. Spetta a lui, ancora una volta, scoprire chi è l’assassino. Il nuovo terrificante film, ricco di mistero, è il sequel di Assassinio sull’Orient Express del 2017 e Assassinio sul Nilo del 2022, già diretti e interpretati con successo dal premio Oscar Kenneth Branagh. Quest’ultimo ha infatti ricevuto ben otto candidature al Premio Oscar, vincendo poi il premio nella sezione migliore sceneggiatura originale per il film Belfast del 2021.