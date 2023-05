Barbie, il nuovo trailer italiano

Barbie: la sinossi del film

Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken. Barbie viene cacciata dal paese perchè non è una bambola dall’aspetto perfetto.. Da un momento all’altro si trova senza un posto dove andare e parte per il mondo degli esseri umani provando a ritrovare la felicità. Alla base della storia un messaggio preciso e molto attuale sul sentirsi adeguate e non restare vittima dei pregiudizi e imposizioni della società. "Qualunque cosa tu stia pensando, ti daremo qualcosa di completamente diverso, ciò che non sapevi di volere. Possiamo davvero onorare il fan base e al tempo stesso sorprendere le persone. Perché se ciò che faremo provocherà una discussione, avremo fatto centro” ha detto la protagonista Margot Robbie.