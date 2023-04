Barbie, una serie di post su Instagram rivela attori e personaggi

Mancano tre mesi all’arrivo di Barbie nelle sale cinematografiche e Warner Bros. ha finalmente rivelato sui suoi canali social il cast completo del film, con tanto di ruoli divisi per categorie: le Barbie, i Ken, gli umani. Naturalmente, a capitanare le due squadre, saranno gli annunciatissimi Margot Robbie e Ryan Gosling, le cui immagini sul set hanno già fatto il giro del mondo. Confermate anche le presenze nel cast di Will Ferrel (umano), Helen Mirren (umana) e Simu Liu (Ken). Nella squadra delle Barbie anche Dua Lipa ed Emma Mackey.

Tra i Ken ai già citati Ryan Gosling e Simu Liu, si aggiungono Ncuti Gatwa e Kinglsey Ben-Adir. Michael Cera sarà Allan, Emerald Fenner interpreterà Midge. Quindi il team degli umani: Will Ferrell, Helen Mirren (voce narrante), America Ferrera, Ariana Greenblatt, Connor Swindells (presentato come “uno stagista o qualcosa del genere”), Jemie Demetriou (semplicemente “un completo”).

BARBIE: LA TRAMA DEL FILM

Il film Barbie è ovviamente ispirato al famoso giocattolo con cui sono cresciute intere generazioni. La storia centrale è quella di una bambola che vive nel fantastico mondo di Barbieland, ma un giorno viene cacciata perché non è abbastanza perfetta. Così decide di mettersi in viaggio e vivere un'avventura in un altro mondo, quello reale. Nel cast Ryan Gosling e Margot Robbie nei panni dei protagonisti principali, affiancati da Emma Mackey, America Ferrera e Will Ferrell.