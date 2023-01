Barbie il film, Simu Liu: “Smantellerà stereotipi di bellezza"

L’attore cinese naturalizzato canadese - che è uno dei vari interpreti del personaggio di Ken - ha affermato che l’attesissima pellicola co-scritta da Greta Gerwig e Noah Baumbach e diretta da Gerwig sradicherà i canoni estetici occidentali della bellezza, quelli standardizzati dalla bambola "bionda e bianca" della Mattel

Simu Liu, l’attore cinese naturalizzato canadese che è uno dei vari interpreti del personaggio di Ken nel film Barbie, ha affermato che l’attesissima pellicola co-scritta da Greta Gerwig e Noah Baumbach e diretta da Gerwig sradicherà i canoni estetici occidentali della bellezza, quelli standardizzati dalla bambola "bionda e bianca” firmata Mattel.



"Si tratta davvero di trovare la tua bellezza interiore e possedere quella parte di te stesso ed essere la migliore versione possibile di te stesso”, ha detto Liu parlando del film in arrivo, che è prodotto proprio dal marchio Mattel.

Simu Liu promette che Barbie abbandonerà gli standard di bellezza stereotipati, quelli a lungo perpetuati da tutti i marchi di bambole in generale.



Come ormai è arcinoto, la pellicola vede come protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling nei rispettivi panni di Barbie e Ken. Benchè la Barbie e il Ken impersonati da Robbie e Gosling perpetuino sì i canoni estetici da putto riccioluto e angelica ariana adattandosi alla perfezione allo standard creato da Mattel, loro sono soltanto due delle tantissime versioni delle bambole Barbie e Ken che vedremo nel film. Dato che la Barbie bionda e il Ken tinto alla stessa maniera sono solo due delle tante anime di queste bambole.



Il cast del film Barbie è assai ampio, vario e variegato, comprendendo anche Kate McKinnon, America Ferrera, Will Ferrell, Issa Rae, Michael Cera, Kingsley Ben-Adir, Ncuti Gatwa, Hari Nef, Nicola Coughlan ed Emerald.

Le parole di Simu Liu

approfondimento Barbie, il teaser del film con Margot Robbie e Ryan Gosling L’attore di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, ospite dell’edizione 2022 dell’Indimenticabile Gala in onore di artisti e leader asiatici nel settore dell'intrattenimento, ha parlato del nuovo progetto e di cosa il pubblico deve aspettarsi.



“Ricordo molto chiaramente alcune delle nostre intricate sequenze di danza. Greta è stata molto, molto coscienziosa riguardo a chi ha scelto. Siamo stati in grado di mettere insieme persone di diverse forme, dimensioni, diversamente abili, per partecipare a questo ballo, tutte a portare questo messaggio: non devi essere bionda, bianca o X, Y, Z per incarnare ciò che significa essere una Barbie o un Ken”, ha affermato Simu Liu.

Secondo l’attore cinese, il film parla "davvero di trovare la tua bellezza interiore e possedere quella parte di te stesso ed essere la migliore versione possibile di te".



E Liu ha aggiunto: “Andando sul set, non sono mai stato isolato. Mi sentivo come se avessi intenzione di lavorare ogni giorno con un cast che si celebra davvero l'un l'altro e celebra le differenze reciproche, senza che importi da dove veniamo", ha detto Liu del film diretto dalla candidata all'Oscar Greta Gerwig.



La regista credeva che il film Barbie sarebbe stato per lei la fine

approfondimento Barbie, trovate somiglianze tra il trailer e un video di Lady Gaga E pensare che la regista, Greta Gerwig, aveva rivelato che all’inizio era convinta che realizzare un film su Barbie avrebbe dato il colpo di grazia alla sua rosea carriera, decretandone la fine. Invece ha poiparlato del suo progetto con parole ben diverse, entusiastiche. Ha anche affermato che Mattel si è rivelata un “partner straordinario” durante la produzione della pellicola.



"Ci hanno dato tanta fiducia e tanta libertà, e penso che sia incredibilmente raro", ha detto la regista di Piccole donne durante un episodio del podcast di Dua Lipa, At Your Service. "Qualunque cosa volessimo fare, non hanno cercato di gestirla".