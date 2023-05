Mamma Mia, il produttore vuole un terzo film con Cher e Meryl Streep

“Il progetto è ancora nelle sue prime fasi" ha detto Judy Craymer a Deadline parlando di un potenziale trequel del franchise Mamma Mia!. "C'è una storia e penso che Meryl [Streep] potrebbe tornare se la sceneggiatura fosse buona. In fondo lei ama il personaggio di Donna”. Craymer ha rivelato che per un terzo film lei avrebbe delle idee per riportare in vita tutti i personaggi preferiti dai fan, come la protagonista Donna, morta nel secondo film e Ruby di Cher, madre di Donna e nonna di Sophie. Littlestar detiene i diritti su tutto quello che riguarda Mamma Mia! e Craymer crede fermamente che la saga cinematografica dovrebbe finire con un terzo.

Il cast del trequel

Per ora Craymer è concentrata su Mamma Mia! I Have a Dream, un nuovo reality nel Regno Unito che cerca di trovare i prossimi Sophie e Sky per la lunga produzione del musical nel West End. Alcuni membri del cast hanno espresso interesse a tornare in caso di un terzo film. Colin Firth, che interpreta uno dei tre padri di Sophie, Harry, ha detto che sarebbe pronto, e Pierce Brosnan, che interpreta l'amore di tutta la vita di Donna, Sam, ha fatto eco ai sentimenti della sua co-star. "Ci sono anch'io. Certo", ha detto lo scorso ottobre. "È criminale quanto ci si diverta in quel film. Penso che ci sarebbero tutti.” Anche Christine Baranski, che interpreta Tanya, la migliore amica assetata di Donna, è pronta a indossare ancora una volta lo spandex luccicante. "Se potessimo tornare indietro e divertirci allo stesso modo ed essere insieme su un'isola greca a filmare e cenare insieme la sera in qualche meravigliosa trattoria o taverna, non credo che nessuno avrebbe da ridire" ha detto a EW.